Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-супруга Ефремова о дочери:" Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку" 

Суть событий и ещё 1 2 часа назад
Экс-супруга Ефремова о дочери:" Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку"
Фото: Суть событий
Бывшая жена и подопечная актера Михаила Ефремова Ксения Качалина высказалась об общей дочери Анне-Марии. Женщина уверена, что ее хотят отправить в психиатрическую лечебницу, а экс-супруга — за решетку.
Друг и коллега Михаила Ефремова Иван Охлобыстин в одном из свежих интервью назвал Качалину хорошим человеком, который пропадет без заботы экс-супруга. Сама женщина не раз рассказывала, как скучает по дочери. При этом Ксения не скрывает свою зависимость от напитков. Но на сей раз Качалина озвучила упреки в адрес дочери. «Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку, — цитирует Качалину „Экспресс-газета“. — Вот такая у нас милая девочка».
Михаил Ефремов устроил автокатастрофу в центре Москвы: не справился с управлением, протаранил фургон на встречке. Второй водитель от полученных травм скончался несколько часов спустя после ДТП. Трагедия произошла 8 июня, в настояще время Михаил Олегович находится под домашним арестом. Помимо прочего, ему вменяется управление авто после приема напитков и запрещенных веществ. Анна-Мария принесла извинения семье погибшего, а также заявила о готовности носить отцу передачки в тюрьму.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Суть событий: последние новости
В Норильске снова утечка загрязнений: на сей раз "отличилась" обогатительная фабрика в Талнах В Норильске снова утечка загрязнений: на сей раз "отличилась" обогатительная фабрика в Талнах Вооружённые люди напали на здание пакистанской фондовой биржи Вооружённые люди напали на здание пакистанской фондовой биржи Солдата, разбившего стекло машины из-за отстранения от участия в параде, наказывать не стали Солдата, разбившего стекло машины из-за отстранения от участия в параде, наказывать не стали
Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Ксения Качалина , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Видео
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение