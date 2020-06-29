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В Тульской области расследуют гибель школьницы, пропавшей три дня назад 

РИА Новости и ещё 18 1 час назад
Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
Фото: СК РФ
выясняют обстоятельства и причины гибели 13-летней школьницы из Тульской области, тело которой было обнаружено вечером в воскресенье после трех дней поисков, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Школьница ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня. Поисками девочки занимались сотрудники следственного управления, региональных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, состав 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". По факту безвестного исчезновения 13-летней девочки было возбуждено дело об убийстве малолетнего.
"Примерно в 21:40 28 июня… в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад", — говорится в сообщении.
Следствие провело осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Происшествия , Росгвардия , МЧС , СКР , МВД , ФСИН , Тульская Область
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