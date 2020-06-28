Число жертв коронавируса в Чувашии выросло до 31 

Количество больных коронавирусом, скончавшихся в Чувашии , увеличилось до 31 человека, сообщает оперштаб региона.

Всего в Чувашии зарегистрированы 4973 случая заражения, 2882 человека выздоровели.

"За последние сутки зарегистрировано 58 случаев заражения коронавирусом, еще двое пациентов умерли. Всего зафиксирован 31 смертельный случай. Появилась информация по последним умершим: мужчина 1947 года рождения (сахарный диабет), женщина (сахарный диабет, гипертоническая болезнь), женщина 1936 года рождения (постинфарктный кардиосклероз), женщина 1939 года рождения (ишемическая болезнь сердца)", — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что больницы республики все еще заполнены коронавирусными больными. "Сейчас по всей Чувашии развернуто около 2 тысяч коек для пациентов с COVID-19, свободны из них всего 316. Почти 4 десятка человек находятся на искусственной вентиляции легких", — подчеркивается в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.