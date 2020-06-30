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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа 

РИА Новости и ещё 10 34 минуты назад
Россиянка оправдала изнасиловавшего дочь мужа
Фото: ТАСС
Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане, в беседе с телеканалом RT раскрыла подробности случившегося.
Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
"Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, поскольку прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей (ее муж. — Прим. Ред.) сам позвонил врачам", — рассказала жена подозреваемого.
Женщина отмечает, что медэкспертиза зафиксировала поверхностные травмы, а не проникновение.
По данным местных СМИ, в октябре прошлого года врачи обнаружили кровотечение у девочки, которая была с отцом и двумя другими детьми в одном из частных домов Бугульмы. Врач-гинеколог обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело.
Отмечается, что подозреваемый в ходе следствия сначала отрицал применение насилия в отношении дочери. Он заявил, что просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка. Затем мужчина рассказал, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на девочке.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Изнасилование , Руслан Галиев , Сергей Кукушкин , Генпрокуратура РФ , Russia Today , Республика Татарстан
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