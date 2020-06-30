Россиянка оправдала изнасиловавшего дочь мужа

Жена Сергея Кукушкина , подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане , в беседе с телеканалом RT раскрыла подробности случившегося.

Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.

"Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, поскольку прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей (ее муж. — Прим. Ред.) сам позвонил врачам", — рассказала жена подозреваемого.

Женщина отмечает, что медэкспертиза зафиксировала поверхностные травмы, а не проникновение.

По данным местных СМИ, в октябре прошлого года врачи обнаружили кровотечение у девочки, которая была с отцом и двумя другими детьми в одном из частных домов Бугульмы. Врач-гинеколог обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемый в ходе следствия сначала отрицал применение насилия в отношении дочери. Он заявил, что просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка. Затем мужчина рассказал, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на девочке.