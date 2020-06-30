Россиянка оправдала изнасиловавшего дочь мужа

Жена заподозренного в изнасиловании дочери жителя Бугульмы Сергея Кукушкина Анна выступила в его защиту, потому что верит в его невиновность. Об этом она сама сообщила телеканалу RT.

Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», врачи обнаружили у дочери 27-летнего Кукушкина травмы половых органов, которые могли свидетельствовать о сексуальном насилии. Следователи возбудили в его отношении Кукушкина уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В ходе следствия мужчина сначала отрицал вину, заявив, что нанес дочери травму случайно, меняя подгузник, а затем заявил, что сорвал на дочери зло, потому что психанул из-за ссоры с женой.

Некоторое время назад Бугульминский районный суд вынес Кукушкину оправдательный приговор. В суде жена мужчины выступила в его защиту. Вчера она объяснила это тем, что супруг изначально ей сам все рассказал, а медицинская экспертиза не зафиксировала у их дочери проникновение, а лишь поверхностные травмы.