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Жена оправдала подозреваемого в изнасиловании дочери мужа 

Артём Кульша и ещё 13 20 минут назад
Россиянка оправдала изнасиловавшего дочь мужа
Фото: ТАСС
Жена заподозренного в изнасиловании дочери жителя Бугульмы Сергея Кукушкина Анна выступила в его защиту, потому что верит в его невиновность. Об этом она сама сообщила телеканалу RT.
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», врачи обнаружили у дочери 27-летнего Кукушкина травмы половых органов, которые могли свидетельствовать о сексуальном насилии. Следователи возбудили в его отношении Кукушкина уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
В ходе следствия мужчина сначала отрицал вину, заявив, что нанес дочери травму случайно, меняя подгузник, а затем заявил, что сорвал на дочери зло, потому что психанул из-за ссоры с женой.
Некоторое время назад Бугульминский районный суд вынес Кукушкину оправдательный приговор. В суде жена мужчины выступила в его защиту. Вчера она объяснила это тем, что супруг изначально ей сам все рассказал, а медицинская экспертиза не зафиксировала у их дочери проникновение, а лишь поверхностные травмы.
«Я просила его не вызывать скорую, потому что прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Сергей сам позвонил врачам», — добавила Анна.
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Происшествия , Криминал , Изнасилование , Сергей Кукушкин , Russia Today
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