Москвичка обвинила внука в изнасиловании

Московская пенсионерка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что ее изнасиловал собственный внук. Подозреваемый задержан, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, пенсионерка заявила, что 29-летний внук ее систематически насиловал, но она боялась рассказать об этом. Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Московскому комсомольцу» также стало известно , что об изнасиловании пожилая женщина заявила соседям 26 июня после того, как внук напился в свой день рождения и до четырех утра издевался над ней.

При этом женщина воспитывала внука одна, его родители умерли.

По ее словам, еще в 19-летнем возрасте тот стал проявлять к ней нездоровое внимание, но тогда она объяснила это алкогольным опьянением. Первый же случай изнасилования произошел осенью прошлого года, затем насилие повторилось в мае, отмечает газета.

«Рамблер» писал, что ранее в Кузбассе 38-летняя внучка убила в ходе ссоры топором свою 87-летнюю бабушку. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание.