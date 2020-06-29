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Москвичка обвинила внука в сексуальном насилии 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Москвичка обвинила внука в изнасиловании
Фото: ТАСС
Московская пенсионерка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что ее изнасиловал собственный внук. Подозреваемый задержан, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, пенсионерка заявила, что 29-летний внук ее систематически насиловал, но она боялась рассказать об этом. Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Московскому комсомольцу» также стало известно, что об изнасиловании пожилая женщина заявила соседям 26 июня после того, как внук напился в свой день рождения и до четырех утра издевался над ней.
При этом женщина воспитывала внука одна, его родители умерли.
По ее словам, еще в 19-летнем возрасте тот стал проявлять к ней нездоровое внимание, но тогда она объяснила это алкогольным опьянением. Первый же случай изнасилования произошел осенью прошлого года, затем насилие повторилось в мае, отмечает газета.
«Рамблер» писал, что ранее в Кузбассе 38-летняя внучка убила в ходе ссоры топором свою 87-летнюю бабушку. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Изнасилование , МВД , РЕН ТВ , Московский комсомолец
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