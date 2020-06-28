Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенок погиб при пожаре под Тверью 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Ребенок погиб при пожаре под Тверью
Фото: РИА Новости
Тело семилетнего ребенка обнаружили после тушения пожара, произошедшего в воскресенье в жилом доме в Торжокском районе Тверской области. По данному факту проводится проверка, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
"В следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в доме, расположенном в деревне Владычня Торжокского района Тверской области, тела 7-летнего ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, на месте работают следователи, для определения точной причины смерти ребенка, очага и причин возгорания назначены экспертные исследования. Как отметили в ГУ МЧС по области, возгорание произошло днем в жилом доме — в результате пожара огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку и пристройку.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
ТАСС: последние новости
Екатеринбургская епархия проверяет обстоятельства нападения на группу Собчак в монастыре Екатеринбургская епархия проверяет обстоятельства нападения на группу Собчак в монастыре В Норильске остановили перекачку стоков обогатительной фабрики в тундру В Норильске остановили перекачку стоков обогатительной фабрики в тундру Источник: глава девелоперской компании Грудин найден мертвым в офисе в Москве Источник: глава девелоперской компании Грудин найден мертвым в офисе в Москве
Происшествия , МЧС , Тверская Область , Тверь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
04:54
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
Политика Статьи
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение