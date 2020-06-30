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Глава Косова отказался покидать пост после обвинений суда в преступлениях 

News.ru и ещё 7 30 минут назад
Глава Косова ответил на обвинение в убийствах
Фото: globallookpress.com
Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался уходить в отставку после обвинений суда в военных преступлениях и убийстве 100 человек. Он считает, что эти обвинения сначала нужно официально доказать.
Тачи ответил на обвинения спецсуда в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook. Он пообещал для начала проконсультироваться с политическими лидерами о том, что ему делать дальше.
Если обвинения будут подтверждены, я немедленно подам в отставку, — заявил политик.
Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косова Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратур по Косову. Им вменяется убийства, похищения людей, преследования, пытки.
В тексте обвинения, переданного суду, говорится, что бывшие боевики «освободительной армии Косова» Тачи и Весели виновны в убийстве 100 человек, в числе которых — косовские албанцы, сербы, другие этнические группы и политические противники. Отдельно прокуратура подчёркивает, что оба политика неоднократно пытались помешать её работе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обвинение выдвинула расположенная в Гааге специальная прокуратура суда по преступлениям в Косово. Этот суд был образован в 2016 году и состоит из европейских судей, хоть и является частью косовской системы юстиции. Экстерриториальность должна обеспечить его независимость и объективность.
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Комментарии 2
Происшествия , Криминал , Политика , Убийство , Кадри Весели , Генпрокуратура РФ
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