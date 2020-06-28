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Последствия избиения Ксении Собчак оказались намного серьезнее 

Экспресс газета и ещё 1 31 минуту назад
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Фото: ТАСС
Телеведущая получила гораздо более серьезные травмы, чем подумала вначале
38-летняя ведущая Первого канала Ксения Собчак призналась, что последствия ее избиения в Среднеуральском женском монастыре оказались намного серьезнее, чем она оценила их изначально. «Блондинка в шоколаде» рассказала, что вечером после не слишком приятного знакомства с «православной общественностью» она принимала душ и заметила на бедре огромный синяк.
«Видимо, падение было серьезнее, чем мне показалось из-за адреналина. Там была каменная клумба, огороженая большими камнями. Это, конечно, ничто по сравнению с тем, что произошло с Сергеем. Но опять же, сломан телефон рабочий, потому что у нас вырывали из рук оборудование. Потеряны съемки, к счастью, не все», — рассказала Собчак, которую цитирует издание «Екатеринбург Онлайн».
Однако в дальнейшем неприятности могут ждать и тех, кто связался с Ксенией Анатольевной. Телеведущая заявила, что будет подавать на них в суд. В частности, Собчак считает, что действия православных активистов подпадают под статью 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). В случае, если преступление будет доказано, обидчиков может ждать до одного года исправительных работ.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
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Происшествия , Ксения Собчак
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