В обсерваторе Норильска отключили электричество 

На главной понизительной подстанции «Норильско-Таймырской энергетической компании» загорелась кровля, в связи с чем подстанцию пришлось обесточить. Без электричества остались обсерватор и часть жителей города.

Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию г. Норильска; часть бытовых потребителей г. Норильска. Мощность отключённых потребителей — 0,5 МВт, — говорится в сообщении ситуационного центра Минэнерго.

Возгорание произошло в 10:50 мск, ликвидировано оно было в 11:17 мск. Пострадавших и повреждений оборудования нет. Во время тушения пожара было залито оборудование подстанции. Подача напряжения потребителям будет восстановлена только после его просушки, ориентировочно до 09:00 29 июня.

Как писал NEWS.ru, грозовой фронт в Тульской области нарушил электроснабжение в десяти населённых пунктах региона. Электричества также нет в Туле и Алексинском районе. На место аварии выехали специалисты. В настоящий момент не известно точное число жилых домов, попавших в зону отключения. Ранее администрации Тулы сообщила, что было повалено более 20 деревьев.