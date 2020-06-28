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В обсерваторе Норильска отключили электричество 

News.ru и ещё 4 1 час назад
В обсерваторе Норильска отключили электричество
Фото: oao-ntek.ru
На главной понизительной подстанции «Норильско-Таймырской энергетической компании» загорелась кровля, в связи с чем подстанцию пришлось обесточить. Без электричества остались обсерватор и часть жителей города.
Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию г. Норильска; часть бытовых потребителей г. Норильска. Мощность отключённых потребителей — 0,5 МВт, — говорится в сообщении ситуационного центра Минэнерго.
Возгорание произошло в 10:50 мск, ликвидировано оно было в 11:17 мск. Пострадавших и повреждений оборудования нет. Во время тушения пожара было залито оборудование подстанции. Подача напряжения потребителям будет восстановлена только после его просушки, ориентировочно до 09:00 29 июня.
Как писал NEWS.ru, грозовой фронт в Тульской области нарушил электроснабжение в десяти населённых пунктах региона. Электричества также нет в Туле и Алексинском районе. На место аварии выехали специалисты. В настоящий момент не известно точное число жилых домов, попавших в зону отключения. Ранее администрации Тулы сообщила, что было повалено более 20 деревьев.
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Происшествия , Норильск
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