Технический эксперт Юрий Антипов рассказал о новых фактах, опровергающих теорию о попадании ракеты в малазийский боинг. Специалист считает, что самолёт разорвало пополам по другой причине.

Свою версию Антипов изложил в Facebook . Он пишет, что внутри самолета прогремело несколько взрывов.

Ранее эксперт показал итоги исследований повреждений внутри пассажирского салона. По результатам, полученным с помощью новейшей аппаратуры, был определён способ организации взрыва в пассажирском салоне и химический состав взрывчатки.

«Но это был лишь первый взрыв, который разорвал самолёт в его центральной части. За ним последовали ещё два взрыва, очередность которых очень чётко определил житель села Петропавловки Лев Булатов. И эти два последующих взрыва прозвучали уже не в пассажирском салоне, а в кабине пилотов», — пишет Антипов.

По его словам, характер повреждений аппаратуры говорит о взрыве изнутри.

«Корпус монитора прожжен насквозь, образовав большую дыру. Способен ли это сделать поражающий элемент от Бука, представляющий собой лишь маленький кусочек металла, размером не более 2 сантиметров? Конечно же нет», — считает эксперт.

Он также обращает внимание, что аппаратура управления оплавилась и обгорела изнутри, со стороны второго пилота, а не снаружи.

Ранее Антипов уже выступал с доказательствами взрыва на борту самолёта. По его мнению, металлический осколок, застрявший в кресле пилота, напоминает фрагмент оболочки ручной гранаты. Кроме того, химический анализ обломков самолёта показал, что они не имеют отношения к «Буку».