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Эксперт усомнился в причастности «Бука» к крушению МН-17 

Майк Габриелян 50 минут назад
Технический эксперт Юрий Антипов рассказал о новых фактах, опровергающих теорию о попадании ракеты в малазийский боинг. Специалист считает, что самолёт разорвало пополам по другой причине.
Свою версию Антипов изложил в Facebook. Он пишет, что внутри самолета прогремело несколько взрывов.
Ранее эксперт показал итоги исследований повреждений внутри пассажирского салона. По результатам, полученным с помощью новейшей аппаратуры, был определён способ организации взрыва в пассажирском салоне и химический состав взрывчатки.
«Но это был лишь первый взрыв, который разорвал самолёт в его центральной части. За ним последовали ещё два взрыва, очередность которых очень чётко определил житель села Петропавловки Лев Булатов. И эти два последующих взрыва прозвучали уже не в пассажирском салоне, а в кабине пилотов», — пишет Антипов.
По его словам, характер повреждений аппаратуры говорит о взрыве изнутри.
«Корпус монитора прожжен насквозь, образовав большую дыру. Способен ли это сделать поражающий элемент от Бука, представляющий собой лишь маленький кусочек металла, размером не более 2 сантиметров? Конечно же нет», — считает эксперт.
Он также обращает внимание, что аппаратура управления оплавилась и обгорела изнутри, со стороны второго пилота, а не снаружи.
В суде по делу MH17 доказали запуск ракеты «Бук»
Ранее Антипов уже выступал с доказательствами взрыва на борту самолёта. По его мнению, металлический осколок, застрявший в кресле пилота, напоминает фрагмент оболочки ручной гранаты. Кроме того, химический анализ обломков самолёта показал, что они не имеют отношения к «Буку».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в окружном суде Гааги по делу о крушении боинга над Донбассом прокуратура представила запись телефонных переговоров. По мнению следствия, из неё следует, что запуск ракеты ЗРК «Бук» произвели ополченцы.
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Происшествия , Видео , Юрий Антипов , Генпрокуратура РФ
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