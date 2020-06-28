В Норильске произошла утечка отходов в тундру

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Норильске на Талнахской обогатительной фабрике (входит в «Норникель» ) произошла утечка отходов в тундру. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю, передает РИА Новости в воскресенье, 28 июня.

Инцидент произошел в 6:30 по московскому времени.

« [Стало известно] о том, что в микрорайоне Талнах в районе Талнахской обогатительной фабрики из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах», — сказали в МЧС.

Несанкционированный сброс воды с водохранилища в лес подтвердили агентству и в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Как сообщила официальный представитель ведомства Ольга Шаманская , на месте происшествия работают следователи.

«Запланировано проведение осмотра места происшествия, фиксация обстановки, изъятие образцов», — добавила она.

Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения водных объектов в Норильске, сообщила агентству официальный представитель прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук.

В «Норникеле» заявили, что слив воды остановлен, угрозы утечки отходов нет.

«Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. В результате ЧП никто не пострадал.