В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области священнослужители с помощью силы пытались заставить Ксению Собчак со съемочной группой покинуть территорию монастыря. Журналист отправилась на Урал, чтобы снять репортаж про схиигумена Сергия и бывшего послушника Филиппа. Молодой человек рассказал об издевательствах в монастыре. Ксения планировала осветить эту историю. Но сотрудники монастыря явно были настроены против такого развития событий. Оператора съемочной группы Собчак избили и отобрали у него камеру. Самой Ксении также досталось — она споткнулась и упала на землю, когда ее пытались вытолкнуть за двор. Собчак вызвала полицию на место происшествия.
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
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