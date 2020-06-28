Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео нападения на Собчак в монастыре 

Вадим Дроздов 20 минут назад
В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области священнослужители с помощью силы пытались заставить Ксению Собчак со съемочной группой покинуть территорию монастыря. Журналист отправилась на Урал, чтобы снять репортаж про схиигумена Сергия и бывшего послушника Филиппа. Молодой человек рассказал об издевательствах в монастыре. Ксения планировала осветить эту историю. Но сотрудники монастыря явно были настроены против такого развития событий. Оператора съемочной группы Собчак избили и отобрали у него камеру. Самой Ксении также досталось — она споткнулась и упала на землю, когда ее пытались вытолкнуть за двор. Собчак вызвала полицию на место происшествия.
Происшествия , Видео , Ксения Собчак , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Видео
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение