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Пожар в ангаре в Подольске локализовали 

РИА Новости и ещё 24 36 минут назад
Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Фото: © РИА Новости / Александр Кожохин
Пожар на площади три тысячи квадратных метров в производственно-складском ангаре в Подольске Московской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22.37 пожар локализован, проводится проливка и разборка конструкций", — сказал собеседник агентства.
Сообщение о пожаре на Домодедовском шоссе в Подольске поступило в 21.22. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь открытого горения в ангаре составляла 400 квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания. Позднее площадь пожара выросла до трех тысяч "квадратов". На момент возгорания людей в здании не было.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Московская область , Подольск
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