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Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери россиянина 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Кузнецова оценила дело насильника дочери
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле историю из Татарстана, где местного жителя оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
По мнению Кузнецовой, в ситуации необходимо разобраться «тщательнейшим образом»: речь идет о защите прав ребенка в возрасте полутора лет, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Детский омбудсмен намерена держать эту историю на контроле до ее полного разрешения.
Для защиты прав и интересов девочки уже задействован уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, который провел все необходимые переговоры и сделал запросы.
Между тем, как сообщал ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, надзорное ведомство уже обжаловало приговор Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
Об оправдательном приговоре 27-летнему жителю Бугульмы сообщалось 26 июня. После оглашения приговора подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. В ходе процесса он признался в совершении преступления.
Подсудимый объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке. «Просто психанул», — говорил обвиняемый. В итоге суд посчитал, что раз желания удовлетворить сексуальные потребности у подсудимого не было, то и состава преступления в его действиях нет.
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Происшествия , Общество , Изнасилование , Руслан Галиев , Анна Кузнецова , Республика Татарстан
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