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Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре 

Lenta.ru и ещё 37 21 минуту назад
Российский певец Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее команду в уральском монастыре. Произведение он разместил на своей странице в Instagram в воскресенье, 28 июня.
Музыкант заявил, что Собчак «как крабам, все неймется», и назвал ее такой же быстрой, как Чак Норрис.
И к монахам-каратистам Скачет Ксения Собчак. На нее плевать монаху. Кто она? Какой морали? И послали ее ***** [к черту], Так бывает на Урале. Ксюху, так сказать, накрыло, Всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, Чтоб не лезла под забором.
27 июня Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где должен был пройти церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.
О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».
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Происшествия , Видео , Другое , Шоу-бизнес , Чак Норрис , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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