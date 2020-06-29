«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — цитирует ее РИА «Новости».

Поклонская также отметила, что лично не видела рукоприкладства, когда ранее бывала в монастыре. «Очень жаль, что тема религии так остро стоит в современной политике. Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей. А перегибы есть, причем с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать. Поэтому обычным людям нужно беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям», — заключила зампред комитета Госдумы.

Напомним, что Сергия в свое время называли в СМИ «духовником Поклонской», однако впоследствии их отношения, как сообщалось, были разорваны.

«Она разорвала отношения, — говорил сам схиигумен. — Я ничего не имею против: бывает, что [люди] «переобуваются» — сначала за здравие, потом за упокой. Никто ее не осуждает, мы даже молимся [за нее], но она разорвала отношения, не хочет идти с православием».

В свою очередь Поклонская, комментируя «Газете.Ru» недавний «захват» Сергием и его сторонниками монастыря, подчеркивала, что он не является ее духовником.

«Я миллион раз говорила: не духовник он мне. Но журналистам нравится писать «экс-духовник». Да, я с ним знакома. Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек, — заявила она, призвав не спекулировать на теме «захвата». — Эта ситуация специально раздувается, чтобы спекулировать на тему РПЦ, религии? Я вообще не понимаю всего этого ажиотажа в прессе. Пусть с этим разбираются в РПЦ, пусть занимаются компетентные органы».

Инцидент с нападением на Собчак и ее съемочную группу произошел 27 июня в монастыре в Свердловской области, где она работала над соответствующим сюжетом.

«На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты, — написала журналистка в Telegram-канале. — Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [режиссера Сергея] Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи».

По словам ведущей, впоследствии пострадавшие в конфликте сняли побои, а также оформили заявления: «Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски».

Кроме того, Собчак сообщила, что режиссеру Ерженкову позднее был диагностирован перелом кисти.

Это неполный текст новости