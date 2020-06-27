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Прокуратура Татарстана обжаловала приговор по делу о насилии над 1,5-годовалой девочкой 

ТАСС 1 час назад
В деле о насилии над годовалой девочкой новый поворот
Фото: РИА Новости
Прокуратура Татарстана направила апелляцию на решение суда в отношении жителя Бугульмы, который обвинялся в насилии над полуторагодовалой дочерью, но был оправдан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте прокуратуры республики.
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Приговором Бугульминского районного суда от 13 апреля 2020 года мужчина был оправдан по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") в связи с отсутствием состава преступления.
"По итогам разбирательства суд счел недоказанной виновность мужчины в инкриминируемом деянии, мотивируя это решение отсутствием в материалах дела доказательств наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка. Государственное обвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке", — отмечается в сообщении.
По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку в любом случае был причинен легкий вред здоровью, однако оценка этому обстоятельству судом не дана.
Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело. Мужчине было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
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Прокуратура Татарстана обжаловала приговор по делу о насилии над 1,5-годовалой девочкой Прокуратура Татарстана обжаловала приговор по делу о насилии над 1,5-годовалой девочкой Источник: глава девелоперской компании Грудин найден мертвым в офисе в Москве Источник: глава девелоперской компании Грудин найден мертвым в офисе в Москве Медведь загрыз участника геолого-разведочной экспедиции на Колыме Медведь загрыз участника геолого-разведочной экспедиции на Колыме
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Происшествия , Республика Татарстан
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