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Бывший редактор российского издания пойдет под суд за изнасилование коллеги 

Lenta.ru 1 час назад
Экс-редактор «Новгорода» пойдет под суд за изнасилование
Фото: агентство городских новостей «Москва»
В Нижнем Новгороде бывший редактор газеты «Новгород» Михаил Боголюбов обвиняется в изнасиловании подчиненной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
Коллега бывшего редактора Алина Щеглова подала на него заявление в правоохранительные органы в начале октября 2019 года. В конце декабря мужчина покинул свой пост по собственному желанию. Теперь он пойдет под суд по статье 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера».
Признал ли Боголюбов свою вину, в пресс-службе регионального СК не уточнили.
Ранее в Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери. В ходе процесса он признался в совершении преступления. Подсудимый объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке. Его выпустили из-под стражи в зале суда.
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Происшествия , МВД
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