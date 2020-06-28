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В Глазго произошло новое нападение 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
В Глазго произошло новое нападение
Фото: REUTERS / Russell Cheyne
Полиция шотландского Глазго сообщила о новом нападении в городе.
Полиция сообщила, что получила вызов в 12.10 по местному времени (14.10 мск) в связи с нападением.
"Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, мы не думаем, что существует угроза обществу", — говорится в сообщении полиции в Twitter. Полиция сообщила, что офицеры сейчас находятся на месте инцидента.
Газета Daily Mail сообщает, что полиция оцепила улицы после нового нападения с ножом в центре города.
В пятницу в гостинице в центре Глазго неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны. В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки. Как сообщила полиция, инцидент не рассматривается как теракт.
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Происшествия , В мире , Криминал , Daily Mail , Глазго
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