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«Перестал отвечать на звонки»: подробности гибели бизнесмена в Москве 

Майк Габриелян и ещё 9 8 минут назад
«Перестал отвечать на звонки»
Фото: ТАСС
Появились новые детали гибели бизнесмена Андрея Грудина. Сразу два издания, ссылаясь на источники в органах, сообщают, что коммерсант умер от огнестрельного ранения. Приоритетная версия — суицид.
Грудин с семьей жил неподалеку от офиса «Пионер». Накануне вечером он сказал супруге, что ему срочно нужно на работу и уехал. Об этом сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Бизнесмен не вернулся, перестал отвечать на звонки. Супруга поехала в офис, где нашла тело мужа в кабинете.
По словам женщины, в последние месяцы супруг находился в депрессии, часто высказывал мысли о суициде.
Рядом с телом обнаружили предсмертную записку. Мужчина попросил никого в его смерти не винить.
«Хотя версия о самоубийстве сейчас является приоритетной, рассматриваются и другие версии. Многое будет понятно после судебно-медицинских экспертиз, — сообщил источник.
Газета «Ведомости», ссылаясь на правоохранительные органы, также сообщает, что Грудина нашли в своем кабинете со смертельным огнестрельным ранением.
Сейчас «Пионер» ведет застройку семи крупных жилых и офисных объектов в Москве и Петербурге. В прошлом году компания сообщила о чистой прибыли в 7,6 млрд рублей. При этом из-за пандемии коронавируса работа временно приостанавливались. В прошлом году сообщалось об исках со стороны жильцов. Они жаловались на падение со стен и потолков штукатурки.
Погибший коммерсант возглавлял компанию «Пионер» с 2001 года. В 2012 году был удостоен звания «Почетный строитель Москвы». У него трое детей.
Напомним, сегодня ночью в центре Москвы нашли мёртвым главу группы компаний «Пионер» Андрея Грудина. Грудин сам основал компанию и был её гендиректором с 2001 года.
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Происшествия , Андрей Грудин , МВД , Ведомости , Москва
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