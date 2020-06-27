Появились новые детали гибели бизнесмена Андрея Грудина . Сразу два издания, ссылаясь на источники в органах, сообщают, что коммерсант умер от огнестрельного ранения. Приоритетная версия — суицид.

Грудин с семьей жил неподалеку от офиса «Пионер». Накануне вечером он сказал супруге, что ему срочно нужно на работу и уехал. Об этом сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Бизнесмен не вернулся, перестал отвечать на звонки. Супруга поехала в офис, где нашла тело мужа в кабинете.

По словам женщины, в последние месяцы супруг находился в депрессии, часто высказывал мысли о суициде.

Рядом с телом обнаружили предсмертную записку. Мужчина попросил никого в его смерти не винить.

«Хотя версия о самоубийстве сейчас является приоритетной, рассматриваются и другие версии. Многое будет понятно после судебно-медицинских экспертиз, — сообщил источник.

Газета «Ведомости», ссылаясь на правоохранительные органы , также сообщает , что Грудина нашли в своем кабинете со смертельным огнестрельным ранением.

Сейчас «Пионер» ведет застройку семи крупных жилых и офисных объектов в Москве и Петербурге. В прошлом году компания сообщила о чистой прибыли в 7,6 млрд рублей. При этом из-за пандемии коронавируса работа временно приостанавливались. В прошлом году сообщалось об исках со стороны жильцов. Они жаловались на падение со стен и потолков штукатурки.

Погибший коммерсант возглавлял компанию «Пионер» с 2001 года. В 2012 году был удостоен звания «Почетный строитель Москвы». У него трое детей.