В Челябинской области сотрудница Росгвардии Наталья Голубенко спасла 8-летнего мальчика, упавшего в пруд. Школьник кормил уток с деревянного понтона, оступился и упал в воду. Глубина в месте падения составляла 2 метра. Ребенок не умел плавать и сразу же начал тонуть. По счастливому стечению обстоятельств именно в этот момент мимо водоема проезжала Наталья — сержант Росгвардии. Она заметила тонущего мальчика и бросилась ему на помощь. Когда она подбежала к понтону, ребенка уже не было видно, он полностью ушел под воду. Наталья прямо в форме прыгнула в пруд и нащупала тонущего школьника, после чего вытащила его на поверхность.
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
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