Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве скончались еще 23 пациента с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 2 41 минуту назад
В Москве скончались еще 23 пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве скончались еще 23 пациента с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3761, пишет столичный оперштаб в Telegram.
"В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Всего в городе заразились 220 тысяч, выздоровели 147 тысяч человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Газета.Ru: последние новости
У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре В Москве выявили автора фейка о голосовании В Москве выявили автора фейка о голосовании ТАСС: Причиной суицида главы строительной компании Грудина стала депрессия ТАСС: Причиной суицида главы строительной компании Грудина стала депрессия
Происшествия , Общество , Ситуация в мире , ВОЗ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Польше начались выборы президента
В Польше начались выборы президента
В штате Вашингтон людей обяжут носить маски
В штате Вашингтон людей обяжут носить маски
В Москве выявили автора фейка о голосовании
В Москве выявили автора фейка о голосовании
Страна в Азии заявила о второй волне коронавируса
Страна в Азии заявила о второй волне коронавируса
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
04:54
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
Политика Статьи
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение