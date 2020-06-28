В Москве скончались еще 23 пациента с коронавирусом 

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Москве скончались еще 23 пациента с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3761, пишет столичный оперштаб в Telegram.

"В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Всего в городе заразились 220 тысяч, выздоровели 147 тысяч человек.