В центре Москвы нашли мертвым бизнесмена

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В центре Москвы найден мёртвым глава группы компаний «Пионер» Андрей Грудин , сообщает Mash. Он занимает пост гендиректора фирмы, которую сам и основал, с 2001 года. Она строит апарт-отели в дорогих районах Москвы и Питера. И входит в топ-10 застройщиков страны по надёжности.

Сегодня же ночью тело Грудина нашли в офисе «Пионера» на Малой Пироговской. Предварительно, бизнесмен застрелился, сейчас в деле разбираются следователи.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что адвокат Ефремова назвал сроки окончания расследования.