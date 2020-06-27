Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Застрелился глава группы компаний «Пионер» 

Общественная служба новостей 35 минут назад
В центре Москвы нашли мертвым бизнесмена
Фото: mash
В центре Москвы найден мёртвым глава группы компаний «Пионер» Андрей Грудин, сообщает Mash. Он занимает пост гендиректора фирмы, которую сам и основал, с 2001 года. Она строит апарт-отели в дорогих районах Москвы и Питера. И входит в топ-10 застройщиков страны по надёжности.
Сегодня же ночью тело Грудина нашли в офисе «Пионера» на Малой Пироговской. Предварительно, бизнесмен застрелился, сейчас в деле разбираются следователи.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что адвокат Ефремова назвал сроки окончания расследования.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Общественная служба новостей: последние новости
В перестрелке в Северной Осетии погиб один человек В перестрелке в Северной Осетии погиб один человек В 18 штатах США – вспышки коронавируса В 18 штатах США – вспышки коронавируса Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия , Андрей Грудин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Российские наемники вторглись в Ливию
Российские наемники вторглись в Ливию
Видео
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение