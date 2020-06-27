Задержаны все участники конфликта в Северной Осетии

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Сотрудники полиции Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.

«Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Ранее сообщалось о задержании одного из участников конфликта.

Вечером 26 июня в Пригородном районе республики произошёл конфликт между группой граждан на бытовой почве, который закончился стрельбой.