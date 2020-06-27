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В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой 

RT на русском и ещё 9 41 минуту назад
Задержаны все участники конфликта в Северной Осетии
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.
«Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Ранее сообщалось о задержании одного из участников конфликта.
Вечером 26 июня в Пригородном районе республики произошёл конфликт между группой граждан на бытовой почве, который закончился стрельбой.
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Происшествия , Кавказ , Криминал , Пожары , МВД , Республика Северная Осетия — Алания
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