Неизвестный открыл стрельбу в Москве 

Между участниками компании, распивавшей спиртные напитки на улице, произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин открыл стрельбу. Пострадавших в результате инцидента нет, дебошир задержан полицией.

«Вечером поступила информация о том, что в районе дома 11 на Левобережной улице произошел конфликт с дракой, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов. На место для проверки выехали сотрудники полиции», — сообщил источник ТАСС.