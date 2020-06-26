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Неизвестный открыл стрельбу в Москве 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Неизвестный открыл стрельбу в Москве
Фото: РИА Новости
На Левобережной улице в Москве произошла стрельба, передает РЕН ТВ.
Между участниками компании, распивавшей спиртные напитки на улице, произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин открыл стрельбу. Пострадавших в результате инцидента нет, дебошир задержан полицией.
«Вечером поступила информация о том, что в районе дома 11 на Левобережной улице произошел конфликт с дракой, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов. На место для проверки выехали сотрудники полиции», — сообщил источник ТАСС.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что информация о конфликте на Левобережной улице проверяется.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Москва
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