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Адвокат Серебренникова обжалует приговор режиссеру 

Lenta.ru 1 час назад
Адвокат Серебренникова обжалует приговор режиссеру
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Адвокат режиссера и худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова обжалует приговор. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Юрист Дмитрий Харитонов заявил, что планирует подать апелляцию.
«Для меня приемлемым приговором был бы оправдательный», — отметил он.
Обвиненного в мошенничестве худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.
Ранее также сообщалось, что суд взыскал с фигурантов дела 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры России, которую следствие обвиняло в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.
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Происшествия , Юрий Итин , Григорий Березкин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Дмитрий Харитонов , Минкультуры
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