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В Минске пьяный россиянин в знак протеста помочился на Lamborghini 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянин в знак протеста помочился на Lamborghini
Фото: globallookpress.com
Гражданин России, находясь в белорусской столице в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на чужой спорткар Lamborghini Aventador в знак протеста из-за социального неравенства. Об этом сообщили в МВД республики.
В белорусской милиции отметили, что 26-летний житель Архангельской области гулял по проспекту Независимости в Минске и наслаждался распитием спиртного. Когда на глаза ему попался Lamborghini, припаркованный неподалёку, он подошёл и помочился на люксовое авто.
Однако дело этим не закончилось, и россиянин решил разбить окно дорогостоящего спорткара. После этого мужчина забрался внутрь и выкурил в салоне машины сигарету, затушив бычок о сиденье, передаёт «Sputnik Беларусь».
Проезжающие мимо патрульные заметили пьяного дебошира и забрали его в участок. Там он рассказал милиционерам, что таким образом протестовал против социального неравенства. В отношении гражданина РФ возбуждено дело о хулиганстве, а ущерб от его действий оценили в 75 тысяч белорусских рублей, что в российской валюте составит почти 2,2 миллиона.
Как писал NEWS.ru, в Петербурге в день парада пьяный охотник устроил пальбу из ружья.
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Происшествия , ИА Sputnik , Архангельская Область , Минск
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