Буркову вынесли приговор в США

«Суд постановил, что ваш приговор будет 108 месяцев по второму пункту обвинения, а по пятому пункту ваш приговор будет 60 месяцев. Однако эти сроки будут параллельны, то есть, ваш итоговый приговор — 108 месяцев», — приводит РИА Новости слова судьи.

В январе 2020 года Бурков признал себя в суде США виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях.

Буркову грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в Соединённые Штаты.