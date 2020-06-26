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Брачный аферист из Африки задержан в Москве 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Брачный аферист из Африки задержан в Москве
Фото: мвд.рф
Уроженец одной из стран Африки задержан тульскими полицейскими в Москве по подозрению в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей.
По данным МВД, мужчина вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы, в ходе которой представился иностранным военным, служащим в Афганистане. После двухмесячного общения он предложил ей выйти за него замуж.
После этого аферист попросил её помочь в переправке накопленных им за годы службы денег в Россию. На электронную почту женщины он направил инструкции того, как она должна получить средства, согласно которым, она должна дать взятку лицам, досматривающим дипломатическую почту, передаёт РЕН ТВ.
Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД.
После этого мужчина прекратил общение с ней. Женщина обратилась в полицию. Оперативники установили личность мошенника и задержали его в Москве. Оказалось, что при общении с жертвой аферист использовал чужие фотографии. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее NEWS.ru писал о том, что новую жульническую схему, которая связана с выдачей ваучеров взамен неиспользованных авиабилетов, внедрили мошенники. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.
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Комментарии 6
Происшествия , Ирина Волк , МВД , РЕН ТВ , Афганистан
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