Неизвестный зарезал нескольких человек в Глазго 

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В центре шотландского Глазго неизвестный напал с ножом на людей, передает РИА «Новости».

По данным очевидцев, нападение произошло в гостинице.

Погибли по меньшей мере три человека, в том числе нападавший. Его застрелила полиция. Один полицейский получил ранение и находится в больнице.

Район города, где произошел инцидент, оцеплен полицией и экстренными службами.

Заместитель руководителя полиции Шотландии Бернард Хиггинс заявил журналистам, что в данный момент угрозы населению нет, преступник действовал в одиночку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения в Глазго.