Неизвестный зарезал нескольких человек в Глазго 

В центре шотландского Глазго неизвестный напал с ножом на людей, передает РИА «Новости».
По данным очевидцев, нападение произошло в гостинице.
Погибли по меньшей мере три человека, в том числе нападавший. Его застрелила полиция. Один полицейский получил ранение и находится в больнице.
Район города, где произошел инцидент, оцеплен полицией и экстренными службами.
Заместитель руководителя полиции Шотландии Бернард Хиггинс заявил журналистам, что в данный момент угрозы населению нет, преступник действовал в одиночку.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения в Глазго.
Как сообщал «Рамблер», 15 июня на Ленинском проспекте в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл стрельбу по инспекторам Дорожно-патрульной службы (ДПС) капитану Сергею Крылову и старшему лейтенанту Алексею Пояркову. Полицейские ранили преступника ответным огнем. Все трое находятся в больницах в тяжелом состоянии.