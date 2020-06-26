Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки 

Жительница Астрахани Галина Морозова рассказала следователям на допросе, как убила своего 12-летнего сына. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет России. На записи женщина признается, как лишила жизни ребенка, а затем избавилась от следов преступления.
По данным следствия, 56-летняя бывшая помощница депутата убила своего сына после ссоры в начале марта этого года, нанеся несколько ударов гантелью по голове. От полученных травм мальчик скончался на месте. Тело убитого ребенка Морозова спрятала в погребе пустующего дома старшего сына, залив его бетоном.