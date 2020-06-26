Человека спасли из пожара на северо-востоке Москвы

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Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Как уточняется, инцидент произошел в корпусе 2 дома № 4 по Череповецкой улице.

— В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по данному адресу, — отметили в ведомстве.

В результате выяснилось, что причиной пожара стало возгорание бесхозных вещей на лестничной клетке 15-го этажа дома. С нижележащего этажа спасли одного человека, еще восемь человек вывели в целях безопасности.

Информации о пострадавших не было, пожар ликвидировали в 14:13, говорится на официальном сайте МЧС.