Человека спасли из пожара на северо-востоке Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.
Как уточняется, инцидент произошел в корпусе 2 дома № 4 по Череповецкой улице.
— В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по данному адресу, — отметили в ведомстве.
В результате выяснилось, что причиной пожара стало возгорание бесхозных вещей на лестничной клетке 15-го этажа дома. С нижележащего этажа спасли одного человека, еще восемь человек вывели в целях безопасности.
Информации о пострадавших не было, пожар ликвидировали в 14:13, говорится на официальном сайте МЧС.