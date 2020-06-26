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Вынесен приговор Серебренникову 

Вероника Полынина 19 минут назад
Фигуранты дела «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и бывший генеральный директор студии Юрий Итин получили условные сроки. Бывшую чиновницу Министерства культуры Софью Апфельбаум приговорили к штрафу, но освободили от его уплаты из-за истечения срока давности.
В Мещанском суде Москвы огласили приговор по делу о хищениях в «Седьмой студии». Суд признал Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа», и приговорил их к условным срокам.
Серебренников приговорен к 3 годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Итин получил 3 года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей. Малобродский — 2 года условно и 300 тысяч рублей штраф, Им также запрещено занимать административные должности в государственных учреждениях. Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и освободили от уплаты из-за истечения срока давности.
Суд также удовлетворил удовлетворен гражданский иск Минкультуры на возмещение 129 млн рублей. Его будут выплачивать Серебренников, Итин и Малобродский. Счета и имущество режиссера арестованы до выплаты ущерба.
Напомним, обвинение требовало для Серебенникова 6 лет реального срока.
Как сообщал «Рамблер», Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» обвинялись в хищении 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры РФ в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Обвинение строилось на показаниях главного бухгалтера «Седьмой студии», которая признала свою вину и рассказала об участии режиссера и его «сообщников» в преступлении. Все остальные фигуранты обвинения отрицали. Защита требовала для Серебренникова, Малобродского и Итина оправдательного приговора.
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Происшествия , Видео , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры , Москва
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