Вынесен приговор Серебренникову 

В Мещанском суде Москвы огласили приговор по делу о хищениях в «Седьмой студии». Суд признал Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа», и приговорил их к условным срокам.

Серебренников приговорен к 3 годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Итин получил 3 года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей. Малобродский — 2 года условно и 300 тысяч рублей штраф, Им также запрещено занимать административные должности в государственных учреждениях. Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и освободили от уплаты из-за истечения срока давности.

Суд также удовлетворил удовлетворен гражданский иск Минкультуры на возмещение 129 млн рублей. Его будут выплачивать Серебренников, Итин и Малобродский. Счета и имущество режиссера арестованы до выплаты ущерба.

Напомним, обвинение требовало для Серебенникова 6 лет реального срока.

Как сообщал «Рамблер», Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» обвинялись в хищении 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры РФ в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Обвинение строилось на показаниях главного бухгалтера «Седьмой студии», которая признала свою вину и рассказала об участии режиссера и его «сообщников» в преступлении. Все остальные фигуранты обвинения отрицали. Защита требовала для Серебренникова, Малобродского и Итина оправдательного приговора.