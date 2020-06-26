Суд оправдал изнасиловавшего полуторагодовалую дочь

Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань».

После оглашения оправдательного приговора подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. В ходе процесса он признался в совершении преступления. Подсудимый объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке.

«Просто психанул», — говорил обвиняемый.

В итоге суд посчитал, что раз желания удовлетворить сексуальные потребности у подсудимого не было, то и состава преступления в его действиях нет.

По данным следствия, 27 октября 2019 года обвиняемый остался дома с тремя детьми, младшей из которых было на тот момент 1,5 года, а жена ушла на работу. Поздним вечером он позвонил супруге и рассказал о кровотечении у дочери. Девочку госпитализировали и в больнице гинеколог обнаружил у нее характерные после сексуального насилия травмы. Медики сообщили о пострадавшей в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»). Отца девочки отправили под домашний арест. На следствии он заявил, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы.

Прокуратура намерена опротестовать оправдательный приговор. Заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин заявил, что государственным обвинением было приведено множество доказательств вины подсудимого: показания матери ребенка, фельдшера скорой помощи, показания самого обвиняемого.