В Туле задержали брачного афериста из Африки 

"Злоумышленник на сайте знакомств вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы. Он представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане. Мужчина предложил даме руку и сердце. На протяжении месяца пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик. Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться и за время службы у него набралась крупная сумма денег в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию", — сказала Волк.

По ее словам, женщина, получив инструкции по переводу денег, взяла кредит в банке и совершила три платежа на 1 миллион 170 тысяч рублей. После этого "жених" общаться прекратил, а пострадавшая обратилась в полицию.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в Туле. Как выяснилось, он не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают возможную причастность задержанного к аналогичным аферам.