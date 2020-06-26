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Автомобиль сгорел на проспекте Вернадского в Москве
Говорит Москва
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1 час назад
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РИА Новости
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В результате инцидента перекрыли две полосы автодороги.
В районе метро «Юго-Западная» затруднено движение в сторону области, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, пострадавших нет.
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