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Автомобиль сгорел на проспекте Вернадского в Москве 

Говорит Москва и ещё 5 1 час назад
Автомобиль сгорел на проспекте Вернадского в Москве
Фото: РИА Новости
В результате инцидента перекрыли две полосы автодороги.
В районе метро «Юго-Западная» затруднено движение в сторону области, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, пострадавших нет.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , РИА Новости , Москва
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