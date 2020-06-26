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В Подмосковье мужчина пожаловался в полицию на занимающихся сексом соседей 

Мослента 1 час назад
Москвич пожаловался в полицию на секс-игры соседей
Фото: globallookpress.com
В Одинцовском районе Московской области мужчина пожаловался в полицию на соседей, которые громко занимались сексом. Об этом в пятницу, 26 июня, собщает Комсомольская правда.
По данным издания, 39-летний Анатолий П. на время режима самоизоляции переехал из московской квартиры поближе к природе на дачный участок, чтобы в тишине и спокойствии заниматься хозяйством и работать. Однако соседи своими громкими «охами и вздохами» начали мешать и раздражать Анатолия.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента.
17 июня стало известно, что молодым людям, публично занявшихся сексом в Москве на Хохловской площади оформили административное наказание. Басманный суд Москвы вынес решение, согласно которому 23-летнему мужчине назначили десять суток ареста, а 19-летней девушке — трое суток. Отмечается также, что свидетелями их интимных отношений стали в том числе и несовершеннолетние.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда , Московская область
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