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Адвокат рассказал, почему Серебренникова признали виновным в хищениях 

News.ru 1 час назад
Адвокат Серебренникова высказался о приговоре
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
По словам адвоката Сергея Жорина, суд признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищениях из-за устоявшейся практики. Согласно ей, суды стараются не выносить оправдательных приговоров по затянувшимся процессам.
Поскольку уголовное преследование происходило, поскольку мера пресечения избиралась, суды стараются не оправдывать. Потому что у человека возникает право на реабилитацию, возмещение убытков, морального вреда. И в том числе поэтому оправдательных приговоров ничтожное количество, особенно по резонансным делам. Здесь, я думаю, кульминацией будет являться — всё таки это будет реальное наказание или условное. Отправиться ли он в колонию по итогу или не отправится. Мой прогноз, что, наверное, условно будет, — пояснил адвокат NEWS.ru.
Он добавил, что условное наказание Серебренникову могут назначить и на второй судебной инстанции — в случае апелляции.
Юриспруденции в этом деле, скорее всего, не так много. Хотя, конечно, я предполагаю, фундамент юридический есть в этом деле. Но скорее это некий сигнал для определённой категории граждан, — полагает Жорин.
Ранее Мещанский суд Москвы признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновных в хищении субдсидий на проект «Платформа». Инстанция пришла к выводу, что преступная группа во главе с Серебренниковым хотела обогатиться за счёт обмана чиновников Минкультуры.
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Происшествия , Кирилл Серебренников , Минкультуры
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