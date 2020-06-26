Адвокат Серебренникова высказался о приговоре

По словам адвоката Сергея Жорина, суд признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищениях из-за устоявшейся практики. Согласно ей, суды стараются не выносить оправдательных приговоров по затянувшимся процессам.

Поскольку уголовное преследование происходило, поскольку мера пресечения избиралась, суды стараются не оправдывать. Потому что у человека возникает право на реабилитацию, возмещение убытков, морального вреда. И в том числе поэтому оправдательных приговоров ничтожное количество, особенно по резонансным делам. Здесь, я думаю, кульминацией будет являться — всё таки это будет реальное наказание или условное. Отправиться ли он в колонию по итогу или не отправится. Мой прогноз, что, наверное, условно будет, — пояснил адвокат NEWS.ru.

Он добавил, что условное наказание Серебренникову могут назначить и на второй судебной инстанции — в случае апелляции.

Юриспруденции в этом деле, скорее всего, не так много. Хотя, конечно, я предполагаю, фундамент юридический есть в этом деле. Но скорее это некий сигнал для определённой категории граждан, — полагает Жорин.