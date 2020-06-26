Собчак о приговоре Серебренникову: «мрак и страшный сон»

Все новости на карте

По мнению Ксени Собчак, надеяться на лучшее «становится все сложнее с каждой новой цитатой судьи».

«Все эти фразы из приговора какой-то мрак и страшный сон», — заявила журналистка.

Она выразила надежду, что подсудимые по этому делу «слышат аплодисменты людей у суда».