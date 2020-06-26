Знаменитости пришли поддержать Серебренникова

Певец и актер Рома Зверь, рэпер Оксимирон, писатель Дмитрий Быков, телеведущая Екатерина Варнава, кинокритик Антон Долин и другие деятели театра и кино пришли к Мещанскому суду Москвы, где сегодня оглашается приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо знаменитостей, у суда собралось несколько сотен человек, которым не удалось зайти в здание. Публика следит за оглашением приговора посредством социальных сетей и новостных порталов.
Нескольким артистам "Гоголь-центра" удалось попасть на трансляцию заседания, организованную специально для журналистов. Узнав о том, что Серебренникова признали виновным в хищениях, одна девушка заплакала.
Рома Зверь явился к суду с прозрачным стаканчиком с надписью "нет", Долин пришел в футболке с фотографией Серебренникова. Варнава и Оксимирон заявили журналистам, что пришли поддержать режиссера, но от более подробных комментариев отказались.
Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что члены преступной группы во главе с Серебренниковым стремились обогатиться за счет обмана чиновников Минкультуры. Ранее гособвинитель попросил для режиссера 6 лет колонии.