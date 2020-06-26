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Суд признал Серебренникова главарем группы расхитителей 

РИА Новости 2 часа назад
Серебренников признан главарем группы расхитителей
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы в пятницу признал режиссера Кирилла Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.
По ее словам, преступная группа отмечалась "устойчивостью, организованностью, стабильностью состава участников, четким распределением ролей при совершении преступления".
Оглашение продолжается.
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Происшествия , Кирилл Серебренников , РИА Новости , Москва
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