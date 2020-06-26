Раскрыта преступная схема Серебренникова

В Мещанском суде огласили приговор по делу «Седьмой студии». В его тексте говорится, что Кирилл Серебренников разработал преступный план по хищению у государства средств.
Режиссер подал документы на новое финансирование. Сотрудники Министерства культуры, не зная о его планах, переводили деньги «Седьмой студии».
Ранее суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
При этом, как заявил судья, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум не была осведомлена о преступных действиях режиссера.
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