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Раскрыта преступная схема Серебренникова 

Артём Кульша 33 минуты назад
Режиссер Кирилл Серебренников в составе устойчивой преступной группы, которой руководил, похищал средства федерального бюджета России, представляя завышенные запросы на финансирование. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева в ходе оглашения приговора.
Серебренникова признали виновным
Ранее, как сообщал «Рамблер», в отношении Серебренникова, а также продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина и бывшей сотрудницы Министерства культуры России Софьи Апфельбаум было возбуждено уголовное дело о хищении в ходе реализации театрального проекта «Платформа» почти 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры.
Сегодня Менделеева оглашает приговор обвиняемым. Она признала Серебренникова, Малобродского и Итина виновными.
По ее словам, преступная группа режиссера и продюсеров носила устойчивый характер, а преступная схема, по которой они действовали, подразумевала представление завышенных запросов на финансирование и хищение денег.
«Серебренников осуществлял общее руководство схемой. Апфельбаум не была осведомлена о преступных намерениях и преступном характере происходящего», — также заявила судья.
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Происшествия , Видео , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры
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