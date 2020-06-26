Раскрыта преступная схема Серебренникова 

Все новости на карте

Режиссер Кирилл Серебренников в составе устойчивой преступной группы, которой руководил, похищал средства федерального бюджета России , представляя завышенные запросы на финансирование. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева в ходе оглашения приговора.

Сегодня Менделеева оглашает приговор обвиняемым. Она признала Серебренникова, Малобродского и Итина виновными.

По ее словам, преступная группа режиссера и продюсеров носила устойчивый характер, а преступная схема, по которой они действовали, подразумевала представление завышенных запросов на финансирование и хищение денег.