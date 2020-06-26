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Продюсер Малобродский пришел на приговор с вещами 

РИА Новости 2 часа назад
Продюсер Малобродский пришел на приговор с вещами
Фото: РИА Новости
Фигурант дела "Седьмой студии" продюсер Алексей Малоброский пришел на приговор в Мещанский суд Москвы с вещами, но надеется на оправдание, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обвиняемый с сумкой за плечами сразу после выхода из такси был окружен журналистами — в беседе с ними он сообщил, что надеется на оправдательный приговор: "Не верю, но надеюсь". Уделив прессе пару минут, он направился в здание суда.
Заседание запланировано на 11 утра. Режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому и другим фигурантам грозят реальные сроки по уголовному делу о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на проект современного искусства "Платформа". Виновными подсудимые себя не признают.
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Происшествия , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , РИА Новости , Москва
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