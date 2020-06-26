Продюсер Малобродский пришел на приговор с вещами 

Фигурант дела "Седьмой студии" продюсер Алексей Малоброский пришел на приговор в Мещанский суд Москвы с вещами, но надеется на оправдание, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Обвиняемый с сумкой за плечами сразу после выхода из такси был окружен журналистами — в беседе с ними он сообщил, что надеется на оправдательный приговор: "Не верю, но надеюсь". Уделив прессе пару минут, он направился в здание суда.