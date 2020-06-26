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Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Мещанском городском суде Москвы сегодня состоится вынесение приговора художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Прибытие режиссера в здание суда на оглашение приговора было встречено аплодисментами.
Напомним, Кирилл Серебренников обвиняется в многомиллионных хищениях казенных средств. Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера.
Дело АНО «Седьмая студия» было направлено в Мещанский суд на новое рассмотрение. Его фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа».
Происшествия , Видео , Кирилл Серебренников , ФСИН , Москва
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