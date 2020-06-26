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Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей 

ТАСС и ещё 29 1 час назад
Суд признал Серебренникова виновным в хищениях
Фото: ТАСС
Мещанский суд Москвы в пятницу вынес обвинительный приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.
"Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение", — зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части акта. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность четвертой фигурантки дела — бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум.
Суд пришел к выводу, что Серебренников осуществлял общее руководство схемой по хищению денег. "Серебренников осуществлял общее руководство преступной схемой", — зачитала приговор Менделеева.
Согласно приговору, Серебренников, Итин и Малобродский представляли завышенные запросы на финансирование и похищали выделенные средства. "Преступная группа носила устойчивый характер и действовала с целью хищения бюджетных средств", — пришел к выводу суд.
Также выяснилось, что Софья Апфельбаум не была осведомлена о преступных действиях Серебренникова.
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Комментарии
Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Москва
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