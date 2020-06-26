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Серебренникову устроили овацию в суде 

Артём Кульша 52 минуты назад
Приговор Серебренникову: перед судом собралась толпа
Фото: РИА Новости
Режиссер Кирилл Серебренников вошел в здание Мещанского районного суда Москвы, судья которого огласит ему приговор, под аплодисменты. Об этом сообщает телеграм-канал «Супер».
Серебренников, как сообщал «Рамблер», обвиняется в хищении при реализации театрального проекта «Платформа» около 130 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры России из федерального бюджета. Также обвиняемыми по делу проходят бывшая сотрудница Министерства культуры России Софья Апфельбаум и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин.
Государственное обвинение попросило суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к четырем-шести годам лишения свободы: Серебренникова — к шести годам, остальных — к четырем-пяти годам. В свою очередь, представитель Министерства культуры попросил взыскать с обвиняемых сумму ущерба, а адвокаты Серебренникова, Апфельбаум, Малобродского и Итина — оправдать их.
Сегодня Мещанский суд оглашает приговор фигурантам дела. Заседание началось в 11:00 по московскому времени. На видеозаписи, которую «Супер» опубликовал в 10:58, Серебренников входит в здание суда под аплодисменты.
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Комментарии
Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры , Москва
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