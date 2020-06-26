Приговор Серебренникову: перед судом собралась толпа

Государственное обвинение попросило суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к четырем-шести годам лишения свободы: Серебренникова — к шести годам, остальных — к четырем-пяти годам. В свою очередь, представитель Министерства культуры попросил взыскать с обвиняемых сумму ущерба, а адвокаты Серебренникова, Апфельбаум, Малобродского и Итина — оправдать их.

Сегодня Мещанский суд оглашает приговор фигурантам дела. Заседание началось в 11:00 по московскому времени. На видеозаписи, которую «Супер» опубликовал в 10:58, Серебренников входит в здание суда под аплодисменты.