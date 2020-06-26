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Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Маньяк-сантехник из Подмосковья признался в еще двух преступлениях. На допросе Андрей Ежов рассказал следователям об изнасиловании и убийстве еще двух женщин. 53-летний житель Каширы заявил, что совершил эти злодеяния в сентябре и октябре 2019 года. Тогда его жертвами стали две женщины 1940 и 1950 годов рождения.
Ранее сообщалось, что Ежов признал свою вину и сообщил правоохранителям о своих преступлениях. Маньяк орудовал в Каширском и Ступинском округах Московской области на протяжении последних десяти лет. Лишь двум его жертвам удалось выжить. Ежову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Происшествия , Видео , Криминал , Андрей Ежов , Кашира , Московская область
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