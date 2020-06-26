Названа причина срыва солдата на параде

Солдат-срочник начал крушить автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) за несколько минут до парада Победы в Москве , потому что обиделся на исключение из рядов участников торжественного шествия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщал «Рамблер», инцидент произошел 24 июня около 9.45 на Никольской улице. На видео, опубликованном в Сети, видно как к микроавтобусу подходит военнослужащий и начинает бить стекла автомобиля прикладом винтовки Мосина. Ему удалось разбить боковое окно со стороны водителя прежде, чем его задержали.

Позже журналисты выяснили, что солдат, являющийся уроженцем Калуги, проходит срочную службу в одной из воинских частей, которая приняла участие в Параде. Оказалось, что дебошира за несколько мнут до начала шествия перевели в резерв. В результате у него произошел нервный срыв.

«У солдата был стресс. Он очень хотел участвовать в параде», — цитирует агентство слова источника.

Собеседник журналистов подчеркнул, что молодой человек тщательно готовился к шествию, не пропустил ни одной тренировки. В отношении солдата не было возбуждено уголовное дело. Его направили на осмотр к психиатру.