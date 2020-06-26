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Установлена причина нервного срыва у солдата перед парадом 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Названа причина срыва солдата на параде
Фото: РИА Новости
Солдат-срочник начал крушить автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) за несколько минут до парада Победы в Москве, потому что обиделся на исключение из рядов участников торжественного шествия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как сообщал «Рамблер», инцидент произошел 24 июня около 9.45 на Никольской улице. На видео, опубликованном в Сети, видно как к микроавтобусу подходит военнослужащий и начинает бить стекла автомобиля прикладом винтовки Мосина. Ему удалось разбить боковое окно со стороны водителя прежде, чем его задержали.
Позже журналисты выяснили, что солдат, являющийся уроженцем Калуги, проходит срочную службу в одной из воинских частей, которая приняла участие в Параде. Оказалось, что дебошира за несколько мнут до начала шествия перевели в резерв. В результате у него произошел нервный срыв.
«У солдата был стресс. Он очень хотел участвовать в параде», — цитирует агентство слова источника.
Собеседник журналистов подчеркнул, что молодой человек тщательно готовился к шествию, не пропустил ни одной тренировки. В отношении солдата не было возбуждено уголовное дело. Его направили на осмотр к психиатру.
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Происшествия , Федеральная служба охраны , ИТАР-ТАСС , Москва
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